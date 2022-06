PORTRET. Jan (67) van vroegere fotozaak overlijdt na klap tegen openzwaaiend autoportier: “Hij was de perfecte leermeester”

Hasselt Van ‘Hesselse’ sonnetten tot een gemeente­raad in het dialect: zo viert Hasselt de tweede ‘Wieëk van ‘t (H)essels’

Vanaf zondag 26 tot donderdag 30 juni organiseert Hasselt samen met het Koninklijk Hasselts Operettegezelschap en Hasselaar Armand Scheurs voor de tweede keer de ‘Week van het Hasselts’. In die week staat het Hasselts dialect centraal, dit jaar niet alleen in de binnenstad, maar ook in de wijken. “We willen zo ons immaterieel cultureel erfgoed actief in leven houden”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen (N-VA).

20 juni