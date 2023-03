Politie zoekt opnieuw met vernieuwde apparatuur naar vermiste Elke Wevers in Neeroeteren

Limburg opent Zorgcen­trum na Seksueel Geweld, slachtof­fer Katrien (41) getuigt: “Vroeger enkel staaltje achter gordijn en kort gesprek met psycholoog”

Aan het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk werd het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) geopend. Slachtoffers kunnen er altijd nodige medische en psychische ondersteuning krijgen, maar ook aangifte doen. “Belangrijk, want na zo’n ingrijpende gebeurtenis zakt de grond onder je voeten weg”, zegt Katrien (41). Zij werd zelf verkracht op een buurtfeest, nadat iemand drugs in haar drankje deed.