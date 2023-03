Politie én privédetective ontvangen tips na Eén-reeks over Elke Wevers: “Veel ervan gaan over die loodgieter”

De tv-reeks ‘Waar is Elke Wevers’, die vorige week werd uitgezonden, heeft tot een reeks tips in de verdwijningszaak geleid. Het parket wil niets bevestigen, maar ook privédetective Ben Zuidema zegt een resem tips te hebben ontvangen. “Wat ik hoor, speel ik door aan de politie”, stelt Zuidema. “Alles om Rene te verlossen uit zijn lijdensweg.”

Op 9 december 2010 was Elke Wevers (32) op weg naar haar werk in Maaseik. Ze stuurde die ochtend nog een sms naar een collega dat ze weer naar huis ging, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Terwijl de zaak door de politie geklasseerd is als cold case, besloot Eén een reeks te wijden aan de verdwijning. In de serie ‘Waar is Elke Wevers?’ werd op zoek gegaan naar antwoorden. “Waarom is de piste van ‘de loodgieter’ nooit serieus genomen?”, vroeg vader Rene Wevers zich in de vierde aflevering af. Samen met Ben Zuidema is hij ervan overtuigd dat de loodgieter, die in 2010 in het appartementsgebouw van Elke woonde, iets te maken heeft met haar verdwijning.

Na elke aflevering werd het nummer van de politie in beeld gebracht, waarop kijkers konden bellen indien zijn cruciale informatie hadden. Intussen werd duidelijk dat er een resem tips is binnengekomen. Of er daar antwoorden in de verdwijningszaak kunnen uit voortvloeien, is nog lang niet zeker.

Quote Natuurlijk moet de federale politie zich aan regels houden, maar dat doe ik ook. Het zou jammer zijn als er mensen gaan twijfelen om cruciale informatie door te spelen Privédetective Ben Zuidema

De informatie wordt gebundeld, moet daarna worden overgemaakt aan de dossierbeheerder bij de federale recherche en moet daarna nog in handen komen van de onderzoeksrechter. Eerst zullen de tips gefilterd worden, om uiteindelijk de meest cruciale zaken te bekijken, en mogelijk te onderzoen.

Volledig scherm Ben Zuidema is de Nederlandse privédetective die sinds februari 2016 wordt ingeschakeld door de ouders van Elke. © © VRT

Ook privédetective Ben Zuidema zegt dat hij na de uitzendingen een pak telefoons heeft ontvangen. “Veel van die tips gaan over de piste over de bewuste loodgieter die ik in aflevering vier aanreik", zegt hij. “Elke tip of nieuwe informatie die tot bij mij geraakt, speel ik door aan de politie. Zij voeren het onderzoek sinds dag één. Ik ben destijds als privédetective ingeschakeld door Elkes ouders Rene en Elza. Ik blijf hen hierin steunen. Hoe meer tips, hoe beter, maar het gaat natuurlijk om een doorbraak uiteindelijk.”

‘Dubieus’

Zuidema betreurt wel tegelijk dat bepaalde media zijn manier van werken als ‘dubieus' zien. Ook in de reeks zelf reageert het parket dat Zuidema pistes poneert, een potentiële verdachte ‘uit zijn tent probeert te lokken', zonder concreet bewijs. “Maar het gaat toch om het eindresultaat? Natuurlijk moet de federale politie zich aan regels houden, maar dat doe ik ook. We baseren ons uiteindelijk allemaal op de informatie die tot bij ons komt, daar moeten we het mee doen. Het zou jammer zijn als er mensen daardoor gaan twijfelen om cruciale informatie door te spelen. Ik heb er geen baat bij. Het gaat niet om mij, het gaat om Rene en om hem te verlossen uit zijn lijdensweg.”

