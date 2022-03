Pianist Daniel Verstappen mag twee keer optreden op wereldtentoonstelling in Dubai: “Een bijzondere eer”

De 35ste wereldtentoonstelling mocht in 2020 georganiseerd worden door Dubai, maar door de coronapandemie werd er verschoven met data zodat momenteel de slotmaand bezig is. Het hoofdthema is ‘connecting minds, creating the future’, met als bedoeling om vele nieuwe ideeën over de hele wereld samen te brengen, een rode draad doorheen alle wereldexpo’s doorheen de geschiedenis.

2Fabiola

“Mijn land mogen vertegenwoordigen voor de koning en koningin op de wereldtentoonstelling, was een unieke ervaring die ik heel mijn leven zal koesteren. Dat ik met de koningin heb mogen spreken en haar mijn album heb mogen overhandigen, was de kers op de taart. Dat men mij nu opnieuw uitnodigt om naar Dubai over te vliegen, is een mooie appreciatie voor mijn werk”, zegt Verstappen.

Samenwerking

Zijn Belgische collega Wim Hoste is niet aan zijn proefstuk toe in Dubai, maar is minstens zo fier. “Ik woon al 15 jaar in Dubai en heb al in heel wat grote zalen gestaan, maar een expo in je achtertuin maak je maar één keer in je leven mee. Ik ben enorm dankbaar dat ik de kans krijg om als Belgische expat in het Belgisch paviljoen te mogen optreden en dat deze maand zelfs drie keer: één keer solo, één keer met een Spaanse soprano en op 19 maart opnieuw met Daniel, iemand die ik nog niet zo lang ken. Toch heb ik veel bewondering voor hem, en het klikt geweldig op het podium. Ik kijk er ook enorm naar uit om samen in België op te treden in de nabije toekomst.”