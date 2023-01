Pianist Daniël Verstappen geeft gastles over muziek en ondernemen: “Begin vroeg met je talenten te ontwikkelen, dan pluk je daar later de vruchten van”

Volleybal CEV Cup Maaseik verrijst in de golden set en stoot door naar kwartfina­le CEV Cup

Het Europese voorjaar van Maaseik duurt nog even verder want de Limburgers hebben zich in Tsjechië geplaatst voor de kwartfinale in de CEV Cup. Na winst in de golden set want na een 3-1 winst op eigen veld, liepen de Maaseikenaars tegen 3-0 op het veld van Ceske Budejovice aan. In de extra set haalde Maaseik stevig uit: 9-15 en het ticket voor de volgende ronde.

25 januari