Opgelicht door eigen advocaat via sluwe huisruil: “Hij woont doodleuk in mijn huis en wij staan op straat”

In 2019 heeft Dirk Van Steerteghem een advocaat nodig als hij het slachtoffer is van gay-bashing. In elkaar geklopt door vier dronken mannen en het komt tot een rechtszaak. Hans V.D. wordt hem aanbevolen als raadsman die uiteindelijk de zaak zou verliezen. Maar Hans toont zich strijdvaardig, wil in beroep gaan en in diezelfde periode praat hij met Dirk over tal van andere zaken, zoals vastgoed.