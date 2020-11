“Opa, wanneer kan je ons weer zien?”: Maaseikenaar (48) blijvend blind na arbeidsongeval met zwavelzuur

Maas­eik-manager Dieter Leenders kijkt met spanning naar de toekomst: “Vraag is wie zal overblij­ven”

5 november Maaseik had woensdagavond meer dan zijn handen vol met een gretig Gent. Uiteindelijk hielden de Maaseikenaars die drie punten in de Steengoed Arena die akelig leeg was. “Heel jammer, want de ploeg heeft gevochten en dat doe je liefst van al voor publiek op de zitjes”, reageert manager Dieter Leenders. ”Het zijn geen gemakkelijke tijden, maar wij moeten er door. Ik vraag me wel af wie er straks zal overblijven.”