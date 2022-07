Niet-verzekerd voertuig levert drugsvangst op

Maasland “We moesten inwoners Heppeneert bijna ‘met harde hand’ evacueren, want niemand vertrok vrijwillig”: één jaar na de grillen van de Maas heeft men vooral veel geleerd

Wie durfde ooit voorspellen dat we in volle zomer 2021 zouden schrijven over Maasoverstromingen en evacuaties? Herbricht werd bijna weggespoeld, Kotem zag het ‘zwembadeffect’ en in Heppeneert spoot het water door de voegen van de dijkmuur. Ze hield stand. Uitzonderlijke omstandigheden, of niet? “We hebben voortaan een sterker draaiboek indien nodig, en dat gaat het zijn”, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) van Maaseik. Een terugblik over de meeste dolle dagen in het Maasland sinds de jaren negentig.

11 juli