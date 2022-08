Mortier uit WOII gevonden in Maaseik

Dilsen-Stokkem Massale vissterfte in natuurge­bied Negenoord in Stokkem: “Mogelijk schuld van overstro­ming in 2021"

In Stokkem aan de grote plassen bij Negenoord is aan de meest oostelijke plas veel vissterfte vastgesteld. Tientallen vissen drijven er dood in het water, en anderen hebben moeite met zwemmen. Na de regenbui van vrijdag zou de toestand wat gestabiliseerd zijn. “De VLM komt deze week nog eens langs voor extra onderzoek", weet schepen van Waterlopen Koen Sleypen (Vooruit).

28 augustus