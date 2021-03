Moeder vermiste Elke Wevers verliest strijd tegen slokdarmkanker op 66-jarige leeftijd

Noord-Limburg 205.000 prikjes voor Noord-Lim­burg: Vac­ci-zi­ne vertelt je er alles over

11 maart Circa 102.000 inwoners van de Eerstelijnszone Noord-Limburg moeten binnenkort twee prikjes krijgen. Om efficiënt te kunnen vaccineren tegen het coronavirus, werden er twee vaccinatiecentra uit de grond gestampt: één in Peer in de oude VDAB-gebouwen en een tweede in Lommel in De Soeverein. Alle uitleg vind je ook terug in het Vacci-zine, die op 15 maart in 60.000 brievenbussen in Noord-Limburg valt.