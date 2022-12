Meer dan 1 miljoen keer bedankt! Deze Maaseikse verhalen raakten jullie het meest in 2022: van sluiting frituur door gasprijs, tot een lottowinnares of de wolven

MaaseikMaaseik was in 2022 geregeld prominent in het nieuws te lezen! En jullie lazen meer dan 1 miljoen keer de meest uiteenlopende artikels. Van de moord op Mischa Brok, of de sluiting van frituur Het Hoekje, tot Neeroeterenaar die beweert te zijn gebeten door de wolf. Een overzicht.

Het verhaal van frituur Het Hoekje in Maaseik waarbij friturist Thorsten zijn keet moest sluiten na het zien van de gasrekening, greep jullie massaal aan. Heel Vlaanderen kreeg het verhaal mee, waarbij de voorschotten van de gasrekening van 650 euro naar 2.700 euro sprong.

De moord op Mischa Brok in Maaseik waarbij een dakloze verdachte werd opgepakt deed de stad opschrikken in oktober. De verdachte had dan nog een stevig gerechtelijk verleden en was nog niet heel lang op vrije voeten.

Dat ex-bokser en Europees Kampioen Erol Parris verongelukte nadat hij met zijn wagen in het kanaal reed, zorgde uiteindelijk voor een klacht tegen het ziekenhuis van Maaseik. De familie van Parris meent dat het ziekenhuis hem nooit naar huis mocht laten gaan na een eerder auto-ongeval, waarna de man uiteindelijk met zijn wagen in het kanaal sukkelde.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Fotograaf Eric Stukken kon de Maaseikse oehoe op beeld vastleggen. © Eric Stukken.

Ook veel dierennieuws in de stad met eerst de oehoe in het centrum die liever geen wandelaars in de buurt van haar nest zag passeren. “Je wil die klauwen niet in je nek krijgen", waarschuwde de burgemeester en hij liet een deel van de wal afzetten. Vital Hendrickx slaagde er dan weer in om een ijverige bever te filmen die op weg was naar zijn dam.

Wolven

Dit najaar doken de wolven dan weer op in Neeroeteren, Opoeteren en Dorne, en dat met de nodige commotie. Zo blijft Jean-Marie Lobbinger erbij dat hij werd gebeten door een wolf toen hij een wandeling maakte met zijn hond.

Helemaal in januari 2021 al mocht iemand zich gelukkig prijzen nadat ze 6,5 miljoen euro won met de lotterij. En ze kocht het winnende biljet in de Standaard Boekhandel van Maaseik. De vrouw was tussen de 50 en 60 jaar oud, maar verder wordt haar identiteit geheim gehouden. Voor wie ook een kans wil wagen: de winnende cijfers waren 13-18-33-38-40-44.

