Man onder invloed van cocaïne dwaalt door tuinen in Maaseik

As Verkeer tot oktober over één rijstrook op Boslaan (N75) richting As

Maandag zijn de werken aan het fietspad van de Boslaan (N75) richting As gestart. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal het fietspad vernieuwen vanaf de rotonde met de Nationaal Parklaan in Dilsen-Stokkem tot aan de brug over het oude Kolenspoor in As. Het einde van de werken wordt voorzien in oktober. Tot dan dient gemotoriseerd verkeer richting As over één rijstrook te rijden.

4 augustus