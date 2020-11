Limburgse kappers dreigen ermee zaak te openen in Maastricht: “Regering moet wakker worden, want ene Belg na andere steekt grens over voor knipbeurt”

“Het zou eigenlijk perfect kunnen, want veel klanten maken die oversteek al”, zegt Ludovic Beckers. “Mijn moeder belt me daarstraks nog om te laten weten dat ze de ene Belg na de andere de grens ziet oversteken. Het is ook logisch, de regels zijn niet gelijk.”

Een kapperszaak openen in Nederland om Belgische klanten te lokken: solidair is dat niet. Maar al snel maken de vier duidelijk dat ze dat in praktijk niet echt gaan doen. “We willen de regering wakkerschudden en laten zien hoeveel hiaten er in de wet zijn. Bij de vorige lockdown waren de grenzen ook dicht, en had dat meer effect. Nu zijn de grenzen open en vind je 101 achterpoortjes. We vrezen dat de cijfers in januari niet hard genoeg zijn gestegen en dat we nog langer moeten gesloten blijven. Het matcht allemaal gewoon niet met wat virologen en politici zeggen. Spreek met de buurlanden, en trek de lijn gelijk voor iedereen.”