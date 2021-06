“Langs een voetbalveld kan je nog altijd dingen roepen die je elders in de problemen zouden brengen”: Oud-speler Paul Beloy brengt boek ‘Vuile zwarte’ uit

MaaseikPaul Beloy was in de jaren zeventig één van de eerste zwarte voetballers in België en schreef samen met Frank Van Laeken over het thema het boek ‘Vuile Zwarte’. Vandaag maakt hij deel uit van de ‘Diversity Board’ van de Voetbalbond als deskundige in de strijd tegen discriminatie en racisme. We zochten de nieuwbakken inwoner van Maaseik op om het met hem te hebben over FC United, het knielen voor Black Lives Matter en de lange weg die er nog zal moeten worden afgelegd.