“Kritische noot over wolf wordt niet geduld, dat verontrust me”: burgemeester Maaseik in oog van storm na wolvenaanval

Volleybal CEV Cup Maaseik boekt mirakelze­ge in Zwitser­land

Greenyard Maaseik heeft in de heenwedstrijd van 1/8ste finale van de CEV Cup voor een half mirakel gezorgd. Na twee sets leken de Maaslanders uitgeteld te zijn, maar drie winnende sets later waren de jongens van coach Bertini weer bij de levenden. Maaseik heeft in de terugmatch genoeg aan een 3-0 of 3-1-zege om zich te plaatsen voor de kwartfinale.

1 december