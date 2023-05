Inge en Tamara stomen zich klaar voor het WK Karpervissen voor vrouwen: “Alleen hebben we wat extra leden en funding nodig”

Twee vrienden riskeren stevige celstraf nadat vrouw (24) sterft aan overdosis: “Wat een leuke avond moest worden, liep helemaal fout af”

4 juli 2021. Dat is de dag waarop een 24-jarige vrouw stierf aan een overdosis. Het gebeurde nadat ze samen met twee vrienden speed, cannabis en heroïne nam op een appartement in Heers. De twee mannen die de drugs aan haar gaven, moesten zich vandaag voor de strafrechter verantwoorden, maar ze stuurden hun kat. Een klap voor de familie van het slachtoffer. “Naar hier komen is het enige wat we nog kunnen doen”, aldus vader R.