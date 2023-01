“Ik ben serieus geschrokken hoe hoog 230m écht is”: Helikopter toont inwoners toekomstig uitzicht van Maaseik met twee windmolens

Maasmechelen Opnieuw aanslag met vuurwerk­bom in Maasmeche­len (en doelwit is opnieuw 19-jarige): ‘Wie praat, die gaat’

Aan de Bevrijdingslaan in Eisden, deelgemeente van Maasmechelen, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vuurwerkbom naar een woning gegooid. De daders viseerden naar verluidt een jongeman die verdacht wordt van eerdere aanslagen met vuurwerkbommen. Hij zit sinds een weekje in de cel.

28 januari