Hevige brand op school Mosa-RT in Maaseik: piste van kwaad opzet voorlopig uitgesloten

UpdateDe brandweer heeft nog tot vanochtend moeten nablussen in de middelbare school campus Mosa-RT aan de Sint-Jansberg in Maaseik. Daar brak woensdagavond een hevige brand uit in de houtafdeling. De materiële schade is aanzienlijk. De lessen van vandaag zijn dan ook afgeblazen, het labo is ter plaatse voor onderzoek.