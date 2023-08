Het vastgelopen onderzoek, meerdere verdachten, immens verdriet en nu: een sprankeltje hoop? Opnieuw zoekactie naar Elke Wevers na vondst in kanaal in Maaseik

“Iémand weet waar Elke is, dat kan niet anders.” Bijna 13 jaar geleden verdween zijn dochter en tot op vandaag bijt vader René Wevers uit Neeroeteren zich vast in het dossier. De zaak werd nochtans geklasseerd als een zogenaamde cold case, maar sinds woensdagochtend zou het dossier wel eens opnieuw opengebroken kunnen worden, want er werd namelijk een zoekactie gehouden in de Zuid-Willemsvaart in Maaseik. Volgens het parket wordt ook een link met de verdwijning van Elke niet uitgesloten. Maar waaróm werd de zaak een ‘cold case’? En wie was allemaal verdacht?Een reconstructie.