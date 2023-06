Haardroger vat vuur in Maaseik, buurman blust badkamer

Blokbar opent weer in de Cegeka Arena

Na een zenuwslopende seizoensfinale die op twee minuten van de eindmeet op een sisser afliep voor KRC Genk, is de rust in de Cegeka Arena in Waterschei wedergekeerd. De perfecte studeerplek dus voor iedereen die in de boeken willen duiken onder het toeziend oog van clublegende Branko Strupar.