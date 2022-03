Grabbel een ei en wie weet win jij een waardebon

Om mee te spelen met Grabbel een ei moet je een ticket kopen tussen 16 maart en 3 april. Dat ticket geeft je recht op het grabbelen van een ei bij de stand op de Bosstraat in Maaseik. Op de koopzondag 3 april ontdek je of jij bij de gelukkigen bent. Je kan onder andere waardebonnen winnen van 50 of 25 euro, dus kom zeker een kijkje nemen. Let wel op want er mogen maximum drie deelnametickets per persoon worden ingeleverd. Meer informatie vind je hier.