Wolfhond gespot op de Europalaan in Genk: "Verdomd goede lookalike, maar geen echte wolf”

Afgelopen dinsdag werd een viervoeter gespot in de buurt op de Europalaan in Genk die wel verdacht veel op een wolf lijkt. Welkom Wolf kon de beelden analyseren en stelde vast dat het om een wolfhond gaat, een soort die uit een kruising tussen een herdershond en een wolf ontstaan is. “De grote oren doen hem door de mand vallen.”