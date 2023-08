Mechelse Heide kleurt paars en zelfs mooier dan ooit: “Allemaal met dank aan de vele regen”

De Mechelse Heide staat in bloei zoals elk jaar in augustus, en dat levert bijzonder mooie taferelen op. Dit jaar is de kleur en het volume van de bloesems blijkbaar ongezien, en dan vooral dankzij de vele regenval. Dat zegt bioloog Frank Resseler die het natuurgebied op zijn duimpje kent. “Dit heb ik in jaren niet meer gezien”, zegt hij. De hele maand staan er nog activiteiten gepland in de gemeente.