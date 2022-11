Gebeten door wolf of toch niet? Man claimt aanval door wild dier, maar onderzoekers reageren sceptisch: “En tóch weet ik wat ik heb gezien”

Maaseik“Ik weet wat ik gezien heb, het was een wolf.” Jean-Marie Lobbinger (55) is naar eigen zeggen gebeten door een wolf toen hij een wandeling maakte met zijn hond in Neeroeteren. De man verwittigde de politie, waarna via het Agentschap Natuur en Bos een onderzoek werd opgestart. “Het is hoogst onwaarschijnlijk dat dit een wolvenbeet is", klinkt het daar. Burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) is er zelf echter niet gerust in.