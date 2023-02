Frans gerecht onderzocht piste van de loodgieter in verdwijningszaak Elke Wevers

Om de piste naar een loodgieter door het Franse gerecht te onderzoeken had de vader van Elke zich burgerlijke partij gesteld. In Frankrijk zijn getuigen verhoord die de ex-buurman van Elke Wevers hadden gezien, maar die verhoren bleken zonder resultaat. De 32-jarige Elke Wevers verdween op 9 december 2010, toen ze naar haar werk in Maaseik onderweg was. Ze stuurde een collega een sms dat ze naar huis zou terugkeren, maar sindsdien ontbreekt van de vrouw elk spoor.

True crime-reeks

Naar aanleiding van de vierdelige true crime-reeks over de verdwijning van Wevers raakte bekend dat het Franse gerecht vorig jaar bijkomend onderzoek heeft gevoerd in de zogenaamde “cold case”. Vader René Wevers had zich burgerlijke partij gesteld om dat bijkomend onderzoek te vragen.

De loodgieter, de toenmalige buurman van Elke Wevers, trok in de periode van haar verdwijning naar het Franse Meaux, waar hij met andere aannemers werkzaamheden in een kasteel uitvoerde. Omdat twee aannemers hem als potentiële verdachte naar voren schoven, kwam hij gedurende het onderzoek in beeld. Een zakelijk conflict bleek echter de aanleiding voor verdachtmaking.

Franse onderzoek afgesloten

Onder meer een Nederlandse privédetective, die door de ouders van Elke onder de arm werd genomen, was overtuigd van de betrokkenheid van de loodgieter. Aan een onderzoeksrechter in Frankrijk werd gevraagd getuigen te horen, die de loodgieter in de winter van 2010 in de buurt van het kasteel van Meaux hadden gezien.

Vorig jaar gingen Franse speurders aan de slag. Ze vroegen de getuigen of ze vonden dat de loodgieter zich op een of andere manier verdacht had gedragen. Als getuigen dat zouden bevestigen, was er een aanleiding voor rechtshulpverzoek vanuit België. De getuigenissen leverden echter geen bruikbare elementen op. Daarmee werd de zaak afgesloten.

Volgens Het Belang van Limburg waren het gerecht in ons land en de speurders belast met de verdwijningszaak tot voor kort niet op de hoogte van de Franse onderzoeksdaden. Dat is volgens het dagblad geen verplichting, maar het is vreemd omdat de verdwijning van Elke Wevers nu nog altijd een lopend onderzoek is.

