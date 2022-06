Fietser overleden na ongeval met openzwaaiend portier

Dilsen-Stokkem Succesvol­le zomerbarbe­cue bij kinderop­vang Troetel­land

Kinderopvang Troetelland uit Rotem organiseerde samen met het oudercomité na 2 jaar coronamaatregelen weer een zomerbarbecue met tombola en het was een daverend succes. De ouders en troetelkindjes waren talrijk aanwezig en amuseerden zich op het springkasteel, in het zwembadje en lieten zich schminken door de grimeur. De befaamde hoofdprijs van de tombola, een weekend aan zee in Nieuwpoort, was zeer gegeerd en werd gewonnen door Sigrid van Apotheek Conings in Maasmechelen.

21 juni