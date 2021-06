Familie Jürgen Conings volledig van slag: “Als hij hulp had gekregen, was dit nooit gebeurd”

Hasselt Meer dan 80% woont graag in Hasselt: “Dorpse gevoel in een sociale stad”

16 juni Ongeveer 8 op 10 Hasselaren is tevreden over de stad en de buurt waar hij of zij woont. Het algemene geluksgevoel ligt zelfs hoger. Dat blijkt uit de cijfers van de Gemeente-Stadsmonitor. De Limburgse hoofdstad scoort beduidend beter dan Genk. “Steden in het buitenland tellen misschien meer inwoners, maar zijn niet zo uitgerust als Hasselt”, zegt gids Gama Putra van ‘I Love Hasselt’ die sinds negen jaar in de stad woont.