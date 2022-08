Expo over ontstaan Aldeneik en heilige zussen te zien in twee kerken

MaaseikVanaf september kan je de dubbelexpo bezoeken over de heilige zussen Harlindis en Relindis. Je ontdekt er de historische basis van Aldeneik en Maaseik via oude relieken, geschriften en kledingstukken uit die tijd. De expo is gratis en zal in twee kerken te bezichtigen zijn.

Maaseik staat al de hele zomer in het teken van de twee heiligen en wie Harlindis en Relindis zegt, denkt aan vroege middeleeuwen, het kloosterleven en heiligenverering, maar ook aan mysterieuze relieken en processies. “Dit verleden kan nu ontdekt worden in een boeiende dubbelexpo georganiseerd door de Musea Maaseik”, klinkt het bij de stad. “Op twee verschillende plaatsen ontdek je het verhaal achter de processie en de twee heilige zussen, niet toevallig in de Sint-Annakerk in Aldeneik en de Sint-Catharinakerk in Maaseik.”

Volledig scherm Bij de expo in de Sint-Catharinakerk kan je unieke relieken ontdekken, zoals deze kaakreliek van de Heilige Julianius. © RV

‘In een klein en nutteloos bos, niet ver van de Maas’, bouwde edelman Adelhard in het begin van de achtste eeuw een nieuw klooster voor zijn dochters. De plek groeide uit tot een welvarend religieus centrum in het Maasland. Sindsdien siert het idyllische Aldeneik al eeuwenlang de regio. “Deze expo in de Sint-Annakerk neemt je aan de hand van archeologische vondsten, kunstobjecten en unieke historische bronnen mee naar vervlogen tijden en wijdt uit over een plek, die ooit de kiem was van de latere Maaslandse samenleving.”

Volledig scherm Een gesp uit de vroege middeleeuwen, afkomstig uit het Maasland. © RV

De relieken van de twee heilige zusjes worden nog altijd bewaard in het hart van Maaseik. “We leggen uit wat relieken zijn en waar de verering haar oorsprong vindt. Dit verzegeld verleden wordt letterlijk en figuurlijk vanuit de crypte naar boven gehaald, want in de zijbeuk van de Sint-Catharinakerk kan je een blik werpen op de geschiedenis van relieken. De expo schijnt een nieuw licht op deze mysterieuze objecten en de betekenis van heiligen, handel in menselijke resten en wat relieken vertellen over vroeger en vandaag.” Als afsluiter kan je naar de crypte en waar je de pracht en praal van de kerkschatten ziet.

De dubbelexpo is te bezoeken vanaf vrijdag 9 september 2022 tot zondag 8 januari 2023, iedere dinsdag tot en met zondag telkens van van 13 16.30 uur, in de Sint-Annakerk in Aldeneik en in de Sint-Catharinakerk in Maaseik-centrum.

Volledig scherm De expo over de twee 'Eiken'. © RV

Volledig scherm Reliekonderdeeltjes. © RV

Volledig scherm De expo over de twee 'Eiken'. © RV

