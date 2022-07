Expo over 200 jaar Zuid-Willemsvaart in Neeroeteren: “Aan het kanaal komt de hele wereld samen”

NeeroeterenDe Zuid-Willemsvaart is 200 jaar en dat wordt gevierd met een varende expo. ‘Dat Wat Blijft’ vertelt bijzondere verhalen over de 122 kilometer lange Zuid-Willemsvaart en meert van 5 tot en met 11 juli aan in Neeroeteren.

In het binnenvaartschip Oostenwind zijn korte documentairefilms, objecten, schilderijen, borduurwerken, foto’s, gedichten en zoveel meer over het kanaal te zien. In Neeroeteren kon het project van de daadkrachtige steun van de geschied- en heemkundekring Wotra en de stad en Musea Maaseik genieten.

“Aan de Zuid-Willemsvaart komt de hele wereld samen. Door de jaren heen vonden uiteenlopende bewoners en ondernemers hier hun plek", zegt Monique Broekman. “Het kunstproject Dat Wat Blijft verzamelt en bewaart hun verhalen. Via schilderijen en indringende korte documentairefilms over vluchten, bouwen, ondernemen, geboorte en sterven, opgroeien, kunst en literatuur brengt zij de geschiedenissen van (oud-)kanaalbewoners tot leven.

De expo is opgebouwd in dit schip.

De expo meert ook aan in Neeroeteren.

“Ik woon zelf aan de Zuid-Willemsvaart in het Nederlandse Den Bosch en kijk uit op de oude huizen aan de overkant van het kanaal, met daarachter de Sint-Janskathedraal. Het kanaal en zijn schat aan grote en kleine verhalen maakten me nieuwsgierig. Samen met mijn vele kanaalburen, maak ook ik onderdeel uit van de geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart. Tegelijkertijd maken we ook onze eigen geschiedenis langs het kanaal.”

Neeroeteren

In het schip worden ook korte films over de Zuid-Willemsvaart en Neeroeteren vertoond. Bijvoorbeeld een verhaal over het vervoeren van vluchtelingen via het kanaal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Of een portret van de schrijver Simenon die een roman schreef over het huis aan de vaart waar zijn moeder is opgegroeid. Ook de Luikse botteressen, Luikse vrouwen die meegroeven aan de Zuid-Willemsvaart, de geschiedenis van de Nationale Lucifersfabriek en de jeugd van twee schippersdochters komen aan bod.

De expo meert ook aan in Neeroeteren.

“Daarnaast zijn er verschillende objecten te zien die te maken hebben met het kanaal in Neeroeteren. Van een maquette van een duiker en brug tot historische foto’s. En van brokstukken van een neergestort vliegtuig in de tweede wereldoorlog tot krantenartikelen over mensen die het leven lieten in de vaart.”

Op 9 en 10 juli kan je om 14.00 uur deelnemen aan een verhalenwandeling langs het kanaal onder begeleiding van Jos Zoons om daarna samen het schip te bezoeken. Het schip ligt vlakbij de brug tussen Neer- en Opoeteren, aan de Hoogstraat in Maaseik. Het is nog te bezoeken tot 10 juli, van 19.30 uur tot 20.00 uur. Op 11 juli kan je voor een laatste keer gaan kijken van 14.00 tot 18.00 uur.

Meer info via: www.moniquebroekman.nl

De expo meert ook aan in Neeroeteren.

