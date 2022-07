Ereburgerschap voor gebroeders Van Eyck

De gebroeders Van Eyck, vooral bekend van hun schilderij Het Lam Gods, zijn tot ereburgers van Maaseik bekroond. In de 14de en 15de eeuw werd de stad Eyck genoemd, dus het is geen toeval dat de invloed van de gebroeders zo zichtbaar is in het straatbeeld. Er staat een standbeeld van Jan en Hubert op de Markt, er is een Van Eycklaan, de zaal Van Eyck is naar hen vernoemd, er is een Van Eyck pop-up museum, er is een speelgroep naar hen vernoemd, en noem maar op. Omwille van hun prestaties en hun invloed in de stad werden ze daarom door de Stedelijke Cultuurraad van Maaseik voorgedragen als ereburgers en hebben ze hun ereburgerschap verworven.