Een strand aan de Maas, kruidentuintjes in de binnenstad en ‘watertaps’: Maaseik rolt nieuw imago uit met 10 projecten

MaaseikMaaseik profileert zich voortaan als de stad aan het water, waar natuur en historische creativiteit samenvloeien. De nieuwe strategie uit zich in een nieuw logo en de baseline: ‘het watermerk’. De stad schuift 10 projecten naar voren, zoals artistieke kanotochten, kruidentuintjes in de binnenstad én een dagstrand aan de Maas.

Een nieuwe wind, een nieuw strategisch plan en dus een nieuwe visie voor de stad Maaseik. Na drie jaar burgemeester Tollenaere (Open Vld) aan het roer, werd het tijd om een citymarketingplan uit te bouwen. Het doel: aantrekkelijk blijven voor inwoners, toeristen, ondernemers.

De voorbije maanden bogen meer dan 100 inwoners en experts zich over het plan om samen een toekomstbeeld te vormen voor de stad. Conclusie: water, natuur en historische culturele waarde is de identiteit van Maaseik.

“Maaseik is de stad aan het water. Wie langs de Maas, de Bosbeek of het Nationaal Park loopt, ervaart de rust en onthaasting van onze natuur”, zegt Tollenaere. “Maar Maaseik bruist ook van de historische creativiteit. We zijn van oudsher een kunst- en cultuurstad, met eyecatchers zoals Van Eyck, de oudste apotheek en de Codex Eyckensis.”

Volledig scherm De stad Maaseik ademt historische creativiteit en wil het meer in de verf zetten. © RV

Die twee elementen worden nu met elkaar verbonden. “We brengen creativiteit en beleving aan het water en in de natuur, maar zullen het water en het groen evengoed naar het centrum en de kernen van de deelgemeenten brengen. Die duurzame verbinding connecteert mensen binnen en buiten Maaseik”, verduidelijkt schepen van Toerisme en Cultuur Myriam Giebens (Vooruit).

Quote Aan de Maas komt er een dagstrand waar je tot rust kan komen op een yogaplek, maar je evengoed kan uitleven bij een outdoor fitnesses­sie, fit-o-me­ter of een partijtje peddelsur­fen Schepen van Toerisme en Cultuur Myriam Giebens (Vooruit).

Een deel van de nieuwe plannen waren al uitgerold, zoals de Waterpoort aan het Nationaal Park, de verbinding tussen de Maas en het stadscentrum, de blauwgroene assen rond de Bosbeek en de Maas met kunstzinnige fiets- en wandelpaden langs het water. Maar er worden nu 10 extra projecten naar voren geschoven.

Glamping

“Zo creëren we poëziewandelingen door het groen en langs het water. Aan het Eilandje in Neeroeteren voorzien we een waterbelevingslandschap met de verhuur van recreatieve kano’s en waterfietsen. Aan de Maas komt er een dagstrand waar je tot rust kan komen op een yogaplek, maar je evengoed kan uitleven tijdens een outdoor fitnessessie, fit-o-meter of een partijtje peddelsurfen. En maken we ten slotte logeren aan het water mogelijk, in de vorm van een glamping op Heerenlaak en een mobilhomeparking met zicht op de Maas”, vertelt schepen Myriam Giebens.

Watertaps

“We willen ook watertaps installeren, waar je gratis water kan ‘tanken’ via een een herbruikbare ‘Maaseik-drinkbus’, verkrijgbaar via de webshop.” In de binnenstad komen er tegeltuintjes en zones waar inwoners samen Maaslandse kruiden kunnen telen. “Dat brengt mensen samen en zorgt voor economische meerwaarde: denk maar aan een shop met Maaslandse kruiden of het verwerken van de kruiden in de lokale horeca. Het handelscentrum krijgt daarnaast nog een extra dimensie, dankzij mixed conceptstores.”

Na 20 jaar bleek het nodig om het logo van de stad in een bijpassend jasje te steken. “We treden naar buiten met de baseline ‘het watermerk’, met een dubbele betekenis. We zetten ons als merk op de kaart zet, dankzij de rust en de beleving van het water. En het verwijst naar een ‘echtheidssymbool’, dat je Maaseik niet kan kopiëren”, aldus burgemeester Johan Tollenaere. Het blauwe verwijst naar water, het paarse naar de historische creativiteit.

Volledig scherm De nieuwe kleuren en het logo van Maaseik. © RV