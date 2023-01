Drie Nederlandse koperdieven betrapt aan oud ziekenhuis

Hasselt “De overheid moet écht rijk zijn als men zoveel miljoenen aan fraude kan permitte­ren”: afscheidne­mend politie­baas Kris Vandepaer blikt terug voor hij naar KVC Westerlo trekt

Als we in Limburg schrijven over cocaïnetransporten, ontvoeringen of moorden, dan is het de Federale Gerechtelijke Politie die zulke onderzoeken voert. 170 speurders die dag en nacht in alle stilte de Limburgse onderwereld in kaart proberen te brengen. De FGP werd sinds 2014 geleid door Kris Vandepaer, maar die trekt de deur op 1 maart officieel achter zich dicht. Next stop: KVC Westerlo helpen besturen. Maar eerst: een terugblik op een carrière in de strijd tegen de misdaad.

21 januari