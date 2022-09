Doorregende Ommegang in Maaseik lokt toch best veel bezoekers: “Volgend weekend hopelijk vooral zon!”

Volleybal Voormalig Maas­eik-boeg­beeld Mathi Raedschel­ders overleden

Volleybalclub Maaseik en bij uitbreiding de Belgische volleybalwereld is in rouw na het overlijden van Mathi Raedschelders (76). Hij was van 1985 tot 2020 voorzitter van de Limburgse volleybalclub. Onder zijn bewind groeide Maaseik uit tot een toonaangevende club in eigen land en Europa. Raedschelders mocht als voorzitter in eigen land 16 titels en 14 bekeroverwinningen vieren. In Europa zag hij Maaseik 6 medailles winnen.

