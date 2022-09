Doorregende Ommegang in Maaseik lokt nog best veel bezoekers: “Volgend weekend hopelijk vooral zon!”

Heppeneert-Maaseik S.O.S. Zandsculp­tuur aan de Winterdijk in Heppeneert

Pal tegenover het kerkje van Heppeneert, in de winterbedding van de Maas, heeft kunstenaar Maarten Inghels een zandsculptuur ontworpen. Het heet ‘S.O.S.’ oftewel ‘Save Our Souls’, een noodkreet over de Maas. Het is Inghels’ derde woordbeeld rond Belgische rivieren. Eerder vormde hij het begrip WATER op de IJzer en schreef hij het gedicht ‘Ik volg de rivier, ik ben de rivier’ langs de Schelde. ‘Save Our Souls’ kadert in het project ‘Kunst aan de Maas’.

16 september