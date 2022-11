Dertiger krijgt helft van gevorderde celstraf nadat hij agent meesleurde met wagen: ‘voertuig werd niet gebruikt om politie-inspecteur aan te vallen’

In de nacht van 25 augustus 2019 zette politie-inspecteur W. (38) met zijn moto de achtervolging in toen hij beklaagde P. (33) in zijn Renault aan hoge snelheid voorbij zag rijden tijdens een verkeerscontrole op de Ringlaan in Maaseik. Over wat er nadien aan de ouderlijke woning van bestuurder P. in Maaseik gebeurde, lopen de versies van beklaagde en slachtoffer uit elkaar.

“Hij stond aan de poort te prullen,” getuigde de politieagent voor de strafrechtbank in Tongeren. “Ik riep politie Maasland en vroeg hem om me zijn papieren te tonen maar hij begon me onmiddellijk uit te schelden en duwde me weg. Hij stapte terug in zijn auto. Ik wilde zijn sleutels nog afnemen en heb hem aan de arm vastgenomen, maar toen gaf hij plankgas.” Het slachtoffer werd met zijn romp gekneld tussen het voertuig en een betonnen pilaar en viel neer. “Ik lag gekwetst op de grond en vroeg hem om mij te helpen. Hij keek me aan maar deed niets en vluchtte nadien gewoon te voet weg. Dat vind ik nog het ergste,” sloot de inspecteur zijn getuigenis af.

Quote Mijn cliënt had onder de wagen kunnen belanden en dood kunnen zijn. Dat hij als motard beschermen­de kledij aan had, heeft waarschijn­lijk zijn leven gered Advocaat van de getroffen politie-inspecteur

Drank en drugs

Beklaagde P. (33) gaf toe dat hij onder invloed was van cocaïne en tien pinten bier had gedronken op een feestje voor hij die avond in zijn wagen stapte maar beweerde dat hij de agent die nacht niet had willen verwonden. “Toen ik de poort wilde openen stond hij plots achter mij. Wat er nadien gebeurd is, weet ik allemaal niet meer goed. Ik heb pas enige tijd nadien beseft wat er gebeurd was en toen ben ik mij wel gaan melden bij de politie.” De dertiger kreeg drie jaar geleden een hersenbloeding en dat schudde zijn leven grondig door elkaar. “Plots leefde ik als een kamerplant en viel mijn dagelijkse werkroutine helemaal weg. Ik heb daardoor het verkeerde pad gekozen.”

Gewapende weerspannigheid

De aanklager haalde hard uit naar de Maaseikenaar die onder invloed zijn voertuig bestuurde en vorderde een celstraf van 1 jaar voor gewapende weerspannigheid. “Hij heeft plankgas gegeven terwijl de politieagent half in zijn auto zat. Hij heeft zijn wagen zo als wapen gebruikt om de feiten te plegen, waardoor de agent gewond raakte.” De advocaat van het slachtoffer vorderde een morele en fysieke schadevergoeding voor de inspecteur. “Mijn cliënt had onder de wagen terecht kunnen komen en had dood kunnen zijn. Dat hij als motard beschermende kledij aan had, heeft waarschijnlijk zijn leven gered.” De inspecteur liep onder meer een ribfractuur, een nierkneuzing en letsel aan de knie op. Hij was 15 dagen werkonbekwaam en volgens zijn advocate is hij 2% blijvend ongeschikt omdat zijn nek en rug nog regelmatig blokkeren.

Voertuig was geen wapen

De advocaat van beklaagde betwistte de gewapende weerspannigheid. “De inspecteur heeft hem niet willen laten gaan en is zelf door het portier aan de bovenarm van mijn cliënt gaan hangen om hem te beletten om verder te rijden. Toen het portier dichtsloeg, is de agent ten val gekomen maar in dat opzicht werd die wagen niet opzettelijk door mijn cliënt gebruikt om het slachtoffer schade toe te brengen.”

De strafrechtbank volgde die stelling. “Beklaagde had niet de intentie om met zijn voertuig effectief verwondingen toe te brengen aan de agent. Hij heeft zijn voertuig niet gebruikt om hem aan te vallen,” luidde de strafmotivering. De dertiger werd veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een boete van 1.600 euro, beide met uitstel. “Als vertegenwoordiger van het openbaar gezag verdiende de agent respect. Beklaagde toonde dat allerminst en verzette zich met geweld tegen het optreden van de agent, dat nochtans volledig gerechtvaardigd was.” Omdat de Maaseikenaar onder invloed reed van drank en drugs, moet hij ook zijn rijbewijs twee maanden inleveren. Aan de getroffen agent moet hij een schadevergoeding van ruim 4.700 euro betalen.

