De luxe van Saint-Tropez aan het strand van... Maaseik: Jachthaven wordt deze zomer hippe ‘glamping’-plek

Maaseik/Kinrooi Agressieve veertiger rijdt rond met bokaal cannabis in zijn wagen: 1 jaar cel

Een 48-jarige Kinrooienaar is veroordeeld tot een jaar cel, zes maanden minder dan de aanklager had gevorderd, omdat hij in juli 2019 met een bokaal cannabis in zijn wagen uit het verkeer werd geplukt. Nadien liet hij zijn agressie botvieren tegenover vier agenten die een huiszoeking wilde uitvoeren. De agenten vroegen een stevige schadevergoeding. De rechtbank was het evenwel niet geheel eens met de gevorderde straffen.

2 januari