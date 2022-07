DE LEUKSTE ZOMERBAR. Bar 99 in Neeroeteren: “Vernoemd naar ons geboortejaar”

Maaseik Grasmaaier­die­ven worden op heterdaad betrapt

Politie Maasland heeft afgelopen maandag twee dieven op heterdaad betrapt. Ter hoogte van de H. Wammesstraat in Maaseik gedroegen twee mannen zich omstreeks 17.15 uur erg verdacht. Een ploeg van de politie Maasland zag hun voertuig vervolgens uit de straat rijden en zette de achtervolging in. De wagen werd tegengehouden en gecontroleerd. In het voertuig stond onder meer een grasmaaier en lagen nog een aantal andere spullen. Die bleken gestolen te zijn uit de kelder van de bewuste woning. De twee heren, allebei afkomstig uit Maaseik, werden vervolgens voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

13 juli