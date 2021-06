Burgemeester Maaseik zorgde zelf totaal onverwacht voor doorbraak in zoektocht Jürgen Conings: “Bizar dat ik degene was die hem vond”

“Samenloop van omstandigheden”

Dat Conings dood teruggevonden is, is ook voor de burgemeester van Dilsen-Stokkem, Sofie Vandeweerd (Open Vld) een opluchting. “Het is goed dat er na bijna vijf weken nu een einde is gekomen aan de situatie. Er is intensief gewerkt geweest, niet alleen federaal, maar het begon ook te wegen op de inzet van onze eigen politiemensen.”

“Aan de andere kant is het jammer voor zijn vriendin en kinderen”, aldus Vandeweerd. “Het nieuws is vrij snel in de pers beland, waardoor de communicatie met hen persoonlijk niet eerst is kunnen gebeuren. Dat zijn geen fijne dingen.” Vandeweerd vermoedt dat “een samenloop van omstandigheden” heeft geleid tot de vondst. “We wachten nog op meer details over hoe en waar hij gevonden is en hoelang hij al dood was”, zegt Vandeweerd. “Maar hoe hij gevonden is, doet er minder toe. Het belangrijkste is dat hij gevonden is.”