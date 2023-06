Brandweer nog steeds aan het nablussen bij hevige brand op school Mosa-RT

UpdateDe brandweer is nog altijd aan het nablussen in de middelbare school campus Mosa-RT aan de Sint-Jansberg in Maaseik. Daar brak woensdagavond in de houtafdeling een hevige brand uit. Vannacht rond 0.30 uur maakte de Maaseikse burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) bekend dat het hoogtepunt van de brand voorbij was, maar de materiële schade is aanzienlijk. De lessen van vandaag zijn afgeblazen.