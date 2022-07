Bosbeek in Maaseik staat droog door werk van de bever

MaaseikNatuurliefhebbers uit Maaseik trekken aan de alarmbel. Op enkele plekken stond de Bosbeek immers droog. “Vooral de bevers hebben de voorbije weken een rol gespeeld”, vertelt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld). De Vlaamse Milieumaatschappij schoot meteen in actie en ook de regenval van donderdag was welgekomen.

De bevers zorgen al jaren voor nieuws in de omgeving van de Bosbeek. Voor het begin van dit verhaal moeten we terug naar november 2013 toen er knaagsporen werden ontdekt aan populieren. In april 2014 dook er opnieuw een bever op aan de oude kanaalarm in Neeroeteren. De bevoegde instanties werden ingeschakeld met als doel de bever te vangen. De bevers zouden echter niet zomaar verdwijnen. Een jaar later bleek de bever een dam te hebben aangelegd in de Bosbeek, ter hoogte van sterrenrestaurant De Slagmolen in de Molenweg (de oude ligging). Het resultaat was een hoge waterstand. Toen deze later werd afgebroken, was er discussie omtrent de mogelijke vergunning.

Inmiddels zijn we zeven jaar verder, maar de bever is nooit meer vertrokken. Families kunnen tegenwoordig zelfs workshops volgen over hoe de bever zijn burcht bouwt. Toch blijft het beestje ook voor problemen zorgen. “In het natuurgebied de ‘Tösch-Langeren’ tussen Neeroeteren en Maaseik hebben ze opnieuw tunnels gemaakt in de dijker, waardoor het water extra naar die natuurgebieden gaat en deels naar de Zanderbeek”, vertelt Tollenaere. “Daar hebben ze immers hun burchten. Daarom dat de VMM meteen probeerde om alle gaten te dichten.”

Vrij spel voor de reigers

Op korte tijd was de ravage groot. “Begin juli ging ik op verschillende plaatsen in deelgemeente Maaseik kijken naar de Bosbeek en toen zag ik de visjes nog in het water zwemmen, wat me enorm gelukkig maakte. Nu hebben de reigers dus vrij spel in de beek.” Volgens de burgemeester speelt naast de beverfamilie ook het klimaat een rol, alsook het feit dat sommige mensen water blijven oppompen uit de beek bij deze lage waterstand. Dat laatste is overigens verboden.



Volgens Tollenaere zal de beek in Maaseik langzaam terug water krijgen. “Dit kan één tot twee dagen duren, afhankelijk van de neerslag. Hopelijk hebben diverse flora en fauna zich toch kunnen redden. Of hoe de bescherming van één (uitgezette?) soort andere soorten in problemen kan brengen...”. Met dat laatste verwijst de burgemeesters naar de bevers die aan het begin van deze eeuw werden uitgezet in Nederlands-Limburg en het gevaar dat zijn nu betekenen voor onder meer de vissen.

Zuiver water

“Ik droom van de dag dat het rioleringswater niet meer in deze mooie beek stroomt en het water zuiver wordt. En iedereen die aan de toekomst van de volgende generaties denkt, zou daarvan moeten dromen”, is hij stellig. “Er zitten een aantal plannen in de pijplijn, dus misschien komt het er ooit écht wel van.”

