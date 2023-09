BINNENKIJKER. Eef (33) en Yannick (33) renoveren 17de-eeuws herenhuis helemaal zelf: “De inboedel komt bijna volledig uit Parijs”

“Ze strooiden cash geld in het rond in Dubai en zaten met grote blokken cocaïne aan tafel”: en tóch gaat Genkse familie vrijuit voor grootscha­li­ge drugshan­del

Veel blije en opgeluchte gezichten in de strafrechtbank van Tongeren donderdag. Een vader, moeder én vier zonen, riskeerden tot vier jaar cel omdat ze meer dan een jaar lang op grote schaal cannabis, cocaïne en ketamine zouden verkocht hebben. Toen de politie twee broers met drugs betrapte en drie gsm’s in beslag nam, opende de ‘grot van Ali Baba’. “Wat we daarin gevonden hebben, is gewoon waanzin”, stelde de aanklager. Maar een straf volgt niet. De familie, uitgezonderd de vader, stapte gewoon vrij de rechtbank buiten.