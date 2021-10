Beelden tonen hoe wolf doodleuk oprit van bejaard koppel op loopt: “Dit is toch akelig”

MaaseikEén van de Limburgse wolven is zondagnamiddag op beeld vastgelegd op een oprit in Dorne. Het dier lijkt op doortocht. “Deze omgeving is heel bosrijk. Vreemd dat hij dan net de oprit van ma en pa opwandelt", zegt Annemie Ferson. Bekijk vooral zelf deze opmerkelijke beelden.

De Weg naar As in Dorne doorkruist vele velden en bossen en ligt in het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat een wolf geen rekening houdt met wegen, klinkt logisch, maar blijkbaar durft het dier zich ook te wagen op privé-eigendommen. Vraag dat maar aan de familie Ferson.

“Ik kreeg dat filmpje zondag doorgestuurd via een dorpsgenoot”, zegt Annemie Ferson, van wie de ouders in het bewuste huis wonen. “Op zich bijzondere beelden, maar toch geeft het geen fijn gevoel. Het huis van ma en pa ligt langs de Weg naar As en is volledig omringd door bos. Ik begrijp dat dat dier passeert, maar dat het net voor de oprit kiest... Bizar."

Hondje

Het bejaarde koppel was niet thuis toen de wolf een kijkje kwam nemen. “We waren samen met ze weg”, gaat Annemie verder. “Toen ik vanmorgen de beelden aan ma toonde, kon ze haar ogen niet geloven. Ze hebben een hondje en dat zullen ze ‘s avonds voortaan altijd op tijd in huis nemen. Hun domein is wel omheind, dus de wolf is altijd aan het hek moeten stoppen, maar het idee is vreemd."

Zondag dook ook al een beeld op van mogelijk dezelfde wolf in Maaseik. “Hij is duidelijk op zijn gemak en trekt zich weinig van de omgeving aan. Daardoor twijfelen mijn ouders voorlopig om ‘s avonds in het donker op hun oprit te komen. Ze zeggen wel dat zo’n dier geen mensen aanvalt, maar leuk is dit niet. Er werd ooit gezegd dat we de wolven amper zouden zien, dat slechts enkele gelukkigen ooit een glimp zouden opvangen. Wel, ze worden meer dan ooit gefilmd.”

