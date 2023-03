‘Agressieve’ oehoe die nest verdedigt maakt eerste slachtoffer: “Probeer historische Wal te mijden en let op”

Gisteren werd een wandelaar met zijn hond aangevallen op de historische Wal in Maaseik. “De man is oké en niet gekwetst doordat hij nog net op tijd kon wegduiken en -lopen”, vertelt de burgemeester. Met de aanval is de broedperiode van de Maaseikse oehoes wel weer ingeluid. “Vroeger dan vorig jaar", klinkt het.

Sinds enkele jaren maken de oehoes in de lente hun nest aan het voormalige Ursulinenklooster en dat zullen de voorbijgangers geweten hebben. “Vorig jaar kreeg ik in april de eerste meldingen van schijnaanvallen. In het totaal hebben een tiental mensen mij verteld over wat hen overkomen is, verspreid over twee maanden. De aanvallen kunnen ook dit jaar dus nog even blijven duren.”