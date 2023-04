Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Echt-Susteren

Lotto Volley League Leuven pakt de volle buit tegen laks Maaseik

De volle buit pakken in Leuven is voor enkele ploeg een makkelijke opdracht en dat heeft leider Maaseik zondagavond mogen ervaren. De Limburgers konden in de eerste set de schijn nog hoog houden, maar daarna nam de thuisploeg de match in handen. De Maaseikenaars blijven wel op kop, maar Roeselare heeft nog een wedstrijd te goed.