Aanrijding nadat zeventiger voorrang vergeet

Dilsen-Stokkem Gloednieuw visitor center in Stokkem geopend: “Internati­o­na­le poort naar RivierPark Maasvallei”

De Maasvallei heeft er een hotspot bij en wel in Stokkem aan de Oude Maas. Het ‘visitor center’ De Wissen is een betonnen toren vanwaar je een prachtig uitzicht hebt op het vlakbij gelegen natuurgebied. In het gebouw zelf krijg je de kans om héél wat bij te leren over de Maas en al haar troeven. “Dit is een heel belangrijk moment voor de regio”, zegt Koen Sleypen (Vooruit), schepen van Toerisme, die al jaren aan dit dossier trekt.

2 september