Zot van de Vlaamse Ardennen? Wij gingen op huizenjacht in… Maarkedal: “Trekpleister voor wie houdt van fietsen, dieren, landschappen en vergezichten”

MAARKEDALOp zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek in Oost-Vlaanderen met een lokale vastgoedmakelaar. Lees er alles over in ons dossier . Deze week: Maarkedal in de Vlaamse Ardennen.

De fusiegemeente Maarkedal ontstond op 1 januari 1977 uit de dorpen Etikhove, Nukerke, Schorisse, Maarke en Kerkem. Rode draad: de Maarkebeek die doorheen het hele gebied loopt, in totaal 4600 hectare groot. Bijna negentig procent daarvan is onbebouwd. Natuurgebieden, bossen en molens kleuren het betoverende landschap. Maarkedal grenst aan Ronse, Oudenaarde, Kluisbergen, Horebeke en Brakel aan Vlaamse zijde maar ook aan de Waalse gemeenten Ellezelles en Flobecq. Er wonen zo’n 6.000 mensen, ook een aantal bekende Vlamingen vonden de weg ernaartoe. Omer Wattez en Valerius De Saedeleer zijn bekende geboren Maarkedallers.

Volledig scherm Het kerkgebouw en het dorpsplein van Louise-Marie: pittoresk. © GEDR

De prijs

Ook thuis in Maarkedal: vastgoedmakelaar Kristian Nobels van Immo Nobels. Hij zag de voorbije jaren de belangstelling voor panden en gronden in zijn woonplaats alsmaar stijgen en dat verbaast hem niet. “Als ik het zelf zeg, klinkt dat geforceerd maar het wordt door velen bevestigd: Maarkedal is écht de mooiste gemeente van de Vlaamse Ardennen. Zeker sedert corona zagen we steeds meer gegadigden van ver buiten de regio naar hier afzakken om iets te kopen. Dat heeft de prijzen natuurlijk de hoogte ingejaagd. Voor een stuk bouwgrond van 10 aren start je hier vanaf 240.000 euro en dat kan gaan tot 500.000 euro. Voor een standaard woning die je moet opfrissen en renoveren begin je gemiddeld aan 300.000 euro en ga je tot 450.000 euro. Maar dat is allemaal relatief. Hier worden ook panden verkocht voor meer dan 1 miljoen euro. Er zijn dan ook veel troeven.”

Volledig scherm Kristian Nobels van het gelijknamige vastgoedkantoor. © RV

Hier wil iedereen wonen...

Mensen komen naar Maarkedal omdat ze uit zijn op ruimte, natuur en alles wat je in die natuur kan doen. Kristian Nobels: “We zien de voorbije jaren veel mensen opdagen die iets hebben met fietsen en met paarden. Dit is dan ook de ideale regio om die hobby’s gerelateerd aan de wieler- en ruiterport te beoefenen. Daaraan gekoppeld krijg je ook mensen die ervan dromen om een B&B dan wel een fiets- en paardenhoeve op te starten. Die zijn dan specifiek op zoek naar een boerderij die ze in die zin kunnen renoveren. Ook opmerkelijk de jongste tijd: steeds meer families die aan cohousing willen doen. Dan is een vleugel van zo’n boerderij bestemd voor de ouders en neemt de rest van de familie de andere gebouwen in. Dat hoeft niet per se op een specifieke locatie binnen de fusiegemeente. De charme van Maarkedal is dat er een veelheid aan hoekjes en stukjes is waar je de grote troeven terug kan vinden. Zelf heb ik wel een boontje voor Schorisse. Dat telt veel van die typische korte heuvels. Als je op de top staat, kijk je boven de kruinen van de bomen naar het landschap. Dat geeft het echte Ardennengevoel waar men het vaak over heeft.”

...maar dit is een interessant alternatief

Dat neemt niet weg dat je die perfecte woning en die perfecte locatie ook kan vinden in de andere deelgemeenten Etikhove, Nukerke of Maarke-Kerkem. Maar tussen droom en werkelijkheid gaapt een grote kloof. “Het feit blijft dat je hier zeer snel moet zijn als je die koop van je leven wil realiseren. Er zijn ook in de verschillende dorpskernen best wel panden die zeer interessant kunnen zijn. Je krijgt alleen niet de kans om daar een bod op te doen. Maarkedal is gewoon een gigantische trekpleister. Daarom zijn de prijzen nergens goedkoop in vergelijking met andere regio’s.

Te koop in Maarkedal

Volledig scherm Te koop in Nukerke. © RV

Alleenstaande woning in Nukerke

Prijs: 330.000 euro

Indeling: ruime woonkamer, ingerichte keuken, te renoveren badkamer, vier slaapkamers, terras, zonnige tuin, volledig onderkelderd, garage, grote zolder

Oppervlakte: volledige oppervlakte 17 are, bewoonbare oppervlakte 1,8 are, bruikbare oppervlakte 3,3 are, straatbreedte 6 meter

Over de woning: toegang kan ook via perceel achteraan, geschikt voor uitoefening van een vrij beroep

Te koop in Maarkedal

Volledig scherm Te koop in de Nitterveldstraat in Nukerke. © RV

Halfopen nieuwbouwwoning in Nukerke

Prijs: 325.000 euro

Indeling: inkomhal, toilet, open keuken, nachthall, 3 slaapkamers, 1 badkamer, zolder via luik, open en lichtrijke ruimtes, hoogwaardige afwerking naar wens.

Oppervlakte: 3,8 are, 1,44 are bewoonbaar

Over de woning: Nitterveldstraat , af te werken naar wens, inrichting volgens strengste energienormen