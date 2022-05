Zo VeloVeilig is Maarkedal: ontdek hier de resultaten voor uw gemeente

RONSE Ronse bouwt samen met 38 andere gemeenten aan een digitaal burgerlo­ket: “Maar we willen ook wie niet digitaal vaardig is optimaal blijven bijstaan”

Het stadsbestuur wil in de komende jaren sterk inzetten op een betere dienstverlening. Zo moet het nieuw administratief centrum het mogelijk maken om de burger in de best mogelijke manier fysiek bij te staan. “Maar ook op digitaal vlak willen we de best mogelijke dienstverlening brengen” aldus schepen Brigitte Vanhoutte (N-VA). De stad neemt daarom deel aan het project burgerloket van de Vlaamse regering.

