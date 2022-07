WZC Haagwinde stippelde een gedichtenwandeling uit met poëtisch werk van Hugo Claus en… burgemeester Nachtergaele

MAARKEDALMet het woonzorgcentrum in de Hasselstraat als vertrek- en eindpunt heeft het animatieteam van WZC Haagwinde twee wandelingen uitgestippeld die via gedichten, opdrachtjes en een woordpuzzel de kennis over Maarkedal moeten vergroten bij jong en oud . Ook burgemeester Joris Nachtergaele gaf blijk van poëtisch talent.

Preventie-ambtenaar Jana Van Baeveghem plaatst het initiatief, dat loopt tot en met 30 september, in de brede context van de plaats die het rusthuis wil innemen in het gemeenschapsleven van de gemeente. “De voorbije jaren leefden we een beetje in een cocon door de coronacrisis. Dat wilden we doorbreken. Ons jaarthema verwijst naar de schatten van Maarkedal die we willen ontdekken. We deden dat al met een wandeling die onze bewoners maakten samen met de leerlingen van basisschool De Kleine Reus. Die hebben we nu uitgebreid naar een zo ruim mogelijk publiek. Iedereen is welkom.”

Quote Waar wij vandaag thuis komen,

daar vertrek je nooit meer Joris Nachtergaele, Gelegenheidsdichter

Iedereen welkom

Het gaat concreet om twee rolstoelvriendelijke wandelroutes van 1 en 2,9 kilometer in de nabije omgeving van het woonzorgcentrum die de deelnemers meenemen in de literaire wereld van bekende en onbekende talenten. Op het parcours staan borden met gedichten geschreven door grote namen als Hugo Claus, ooit inwoner van Nukerke. Maar er zijn ook gedichten van Paul Baekeland en Vera De Brauwer, van schoolkinderen, gelegenheidsschrijvers en zelfs van burgemeester Joris Nachtergaele van Maarkedal. Tijdens de wandeling krijg je desgewenst ook een draagtas mee en een boekje met enkele doe-opdrachtjes, de gedichten en een legfilippine over Maarkedal.

Directeur Koen De Smet toont zich gelukkig met het project van het animatieteam De Bijenkorf: “Er zijn veel uren voorbereiding in gekropen maar het resultaat is die inspanning waard. We willen met ons woonzorgcentrum middenin het gemeenschapsleven staan van onze gemeente. We hopen dat veel mensen onze wandeling zullen aanvatten en daarna binnenstappen in onze cafetaria voor een babbeltje na. Ook de senioren die nog zelfstandig thuis wonen, zien we graag komen. Dan is immers het voornaamste doel, het isolement doorbreken, bereikt.”

Seniorenrestaurant

Burgemeester Nachtergaele (N-VA) sluit zich daarbij aan. “In Maarkedal hebben we een oudere bevolking. Een deel daarvan woont in verschillende rustoorden die verspreid liggen over onze deelgemeenten. We moeten dus nadenken over initiatieven die ook deze groep betrekken bij het bredere sociale gebeuren. Een seniorenrestaurant is daarbij al ter sprake gekomen maar er zijn nog meer mogelijkheden. De praktische uitvoering van alle goede intenties is niet steeds vanzelfsprekend. We zullen ons daar in de nabije toekomst verder over buigen.”

De burgervader relativeerde ter afsluiting zijn persoonlijk dichterlijk talent, zijn zoontje kreeg alvast de eer om het officiële lint door te knippen.

