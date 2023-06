WEER. Helder weer in Maarkedal vanochtend

De Golden Cone van Michaël Borremans staat op de rotonde van Berchem: zoals een windhaan op een kerktoren

Op de rotonde in Berchem tussen de N8, de N36 en nieuwe ontsluitingsweg naar Ruien is het kunstwerk geplaatst dat door ingeweken Kluisbergenaar Michaël Borremans is ontworpen. Voor eerste schepen Lode Dekimpe (Gemeentebelangen) een buitenkans van 79.500 euro. Maar niet iedereen is het daarmee eens.