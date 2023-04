WEER. Bewolkt weer in Maarkedal vanochtend

Iedereen naar de Stadstuin voor een zonovergo­ten Buiten­speel­dag die vraagt om veel meer

De Stadstuin is een groene long in het hart van de stad en dus liep het woonpark vol met kinderen en jongeren voor een zonnige editie van de Buitenspeeldag. En dat aanzetten tot bewegen een must is geworden, tonen helaas de cijfers onomstootbaar aan.